Зеленский договорился с лидерами фракций о роспуске Рады: досрочные выборы могут пройти 21 или 28 июля

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 или 28 июля.

Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Об этом на брифинге под АП сообщил председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Он также отметил, что указ о роспуске планируют обнародовать завтра или в ближайшие дни. Лящко заявил, что ориентировочно внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.

По словам первого заместителя председателя парламента Ирины Геращенко, досрочные парламентские выборы состоятся 21 или 28 июля.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с просьбой провести внеочередное заседание парламента с тем, чтобы принять изменения в избирательное законодательство.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

20 мая президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады 8-го созыва и проведение досрочных парламентских выборов.