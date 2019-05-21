Зеленский призвал Венгрию возобновить поддержку евроинтеграции Украины

Владимир Зеленский надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Янош Адер обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Российскую Федерацию.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время встречи с Адером, который прибыл на инаугурацию, новый президент Украины отметил, что Венгрия одной из первых в мире признала независимость Украины.

Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию.

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Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Также президент подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.

Зеленский также поблагодарил Адера за поздравление с победой на выборах и вступлением в должность президента Украины.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в украинских учебных заведениях является государственный язык.