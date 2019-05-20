В Народном фронте считают, что Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Рады

Вместе с тем в «Народном фронте» сообщили, что будут участвовать в досрочных парламентских выборах.

В партии «Народный фронт» считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский не имеет правовых оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией», - отмечается в документе.

В то же время в «Народном фронте» сообщили, что будут участвовать в досрочных выборах.

«Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах», - сказано в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Сегодня, 20 мая, президент Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

Позже председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк сообщил, что председателей фракций на завтра пригласили на встречу с Зеленским для проведения консультаций относительно роспуска Верховной Рады.