В Запорожье прошла церемония прощания с Александром Пеклушенко

Церемония проходила в помещении бывшего облпотребсоюза, который длительное время возглавлял погибший, передает ТСН.

Журналистов внутрь не пускали. Пользование съемочной аппаратурой в зале, где продолжалось прощание, запрещали охранники.

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На прощание с экс-главой области пришел архиепископ Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука. Этот визит он назвал частным и подтвердил, что церковного чина отпевания для самоубийцы правиться не может.

"Я пришел как к человеку, которого я уважал. Пока идет следствие, церковь запрещает все это", - пояснил архиерей.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко найден мертвым в собственном доме. Предварительная версия произошедшего - самоубийство.