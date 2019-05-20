Кернес и Труханов создают партию мэров на базе «Видродження»: о новом проекте объявят до конца мая

Мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Одессы Геннадий Труханов создают совместную партию для участия в парламентских выборах. Ее создадут на базе партии «Видродження». Об этои сообщает theБабель со ссылкой источник в руководстве политической силы.

Ожидается, что в новую партию войдут до десятка мэров средних и малых украинских городов, например, Артемовска, Ужгорода, Вознесенска.

«Лозунг новой партии будет «Доверяй делам!». Официально о ее создании планируем объявить в конце мая-начале июня. Времени на переименование уже маловато, поэтому будем сохранять название «Відродження», — заявил собеседник theБабеля.

По его словам, Геннадий Кернес станет первым номером в списке, Труханов — вливается в «Відродження» и будет вторым в списке. Кроме того, в новой политсиле рассчитывают на присоединение депутатов из «Відродження» в полном объеме, и мажоритарщиков из «Воли народа» и «Нашего края».