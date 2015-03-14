Объявленный в розыск экс-регионал Демидко впал в кому

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Партии регионов" Владимир Демидко впал в кому.

Об этом говорится в комментарии ПР по поводу объявления Демидко в розыск вместе с еще четырьмя бывшими депутатами, сообщает Lb.ua.

По данным партии, у Демидко был обширный инсульт и сейчас он находится на лечении в Феофании.

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"В настоящее время состояние В.Демидко характеризуется как стабильно тяжелое, он до сих пор не вышел из комы, и поэтому вряд ли может скрываться или же бежать от правосудия", - сказано в заявлении партии.

Напомним, что в прошлом месяце выбросился из окна другой регионал Михаил Чечетов, который, как и Демидко, проходил по делу о диктаторских законах от 16 января 2014 года.