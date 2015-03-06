Дело о смерти Чечетова может быть закрыто – МВД

"Я думаю, что, исходя из тех обстоятельств, которые имели место (самоубийство Чечетова), дело будет закрыто", - сказал он.

По его словам, следствие проверяет различные версии, однако обстоятельства определенно указывают, что это было именно самоубийство, сообщает LB.ua.

Терещук при этом не смог назвать дату, когда дело может быть закрыто.

Напомним, Чечетов совершил самоубийство, выбросившись из окна своей квартиры, в Киеве в ночь на субботу.

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20 февраля Генеральная прокуратура сообщила Чечетову о подозрении в содействии принятию "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Он подозревался в том, что как член счетной комиссии подписал протокол о голосовании с недостоверными данными.

Генеральный прокурор Виктор Шокин сообщил, что в ближайшее время Чечетову будут предъявлены новые обвинения.