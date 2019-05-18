Турция разделяет боль крымскотатарского народа в связи с 75-й годовщиной депортации - МИД

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление к 75-й годовщине принудительного выселения крымских татар.

Турция разделяет боль крымскотатарского народа в связи с 75-й годовщиной депортации.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя, обнародованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

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"В ночь с 17 на 18 мая около 250 тысяч крымских татар были оторваны от их родины. Десятки тысяч крымских татар погибли в нечеловеческих условиях изгнания, совершенного 75 лет назад. Многие из них умерли в суровых условиях, тоскуя по своей родине", - отмечается в заявлении.

Также представитель МИД Турции напомнил, что 21 мая отмечается День памяти геноцида черкесов после российско-кавказской войны 1763-1864 годов.

"Мы разделяем боль наших родственников - крымских татар, а также братских народов Кавказа, и с уважением чтим память тех, кто умер во время этих ссылок", - говорится в сообщении.

*** По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.