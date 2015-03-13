Украине для решения конфликта на Донбассе лучше всего укреплять армию - экс-министр обороны Польши

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил бывший министр обороны Польши Януш Онишкевич.

"На самом деле самое мудрое и самое практичное решение - это укрепление украинской армии (...) чтобы РФ и сепаратистам перестало было выгодным провоцировать очередные всплески насилия", - сказал экс-министр.

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Онишкевич, который ранее также был заместителем главы Европейского парламента, положительно оценил идею отправки миротворцев ООН на Донбасс, но считает сложным прогнозировать, приведет ли это к разрешению конфликта.

"Стоит пробовать, но закончится ли это каким-то положительным разрешением, тяжело сказать", - отметил политик.

Он заметил, что Россия, скорее всего, будет добиваться включения своих военных в состав этих миротворческих войск. "С этим нельзя согласиться", - сказал Онишкевич.

Он также обратил внимание, что раньше Россия согласилась на развертывание миссии ОБСЕ на Донбассе, которая на практике столкнулась с препятствованием в работе пророссийскими боевиками.

Онишкевич напомнил, что, в частности, боевики не позволяют наблюдателям ОБСЕ контролировать отведение тяжелых вооружений, о чем была достигнута договоренность во время последних переговоров в Минске в феврале с.г.

Заместитель министра обороны также отметил, что на самом деле западные государства медленно, но продвигаются вперед в деле помощи украинской армии, отметив объявленное на этой неделе решение США отправить в Украину дроны и внедорожники.

"Надеюсь, что другие страны пойдут этим путем и, может, даже предпримут еще один шаг дальше", - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, эксперт из польского Центра восточных исследований Войчех Кононьчук считает, что миротворческая миссия ООН может быть успешной лишь в случае, если в ее составе не будет представителей России, которая является стороной конфликта на Донбассе.