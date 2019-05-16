Марина Порошенко дала советы будущей первой леди Зеленской

По ее мнению, слушать политтехнологов и протоколы бесполезно.

Нынешняя первая леди Марина Порошенко посоветовала жене новоизбранного президента Владимира Зеленского Елене слушаться посылов души, а не политтехнологов и протоколов.

Об этом она сказала в интервью изданию Новое Время.

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"Мы можем желать только то, что сами чувствуем. И я действительно хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколов заседаний, а делала то, к чему ее побуждает душа, когда она видит, что она не может не делать чего-то полезного для общества", - сказала Порошенко.

По ее словам, только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своей причастности к какому-то проекту можно добиться хороших результатов.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена заявила, что еще не решила, чем будет заниматься в роли первой леди, но призналась, что не хотела бы ничего менять в своих занятиях. Она надеется, что политика не слишком изменит мужа, и ждет на реализацию его предвыборных обещаний.