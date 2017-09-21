Марина Порошенко и Бриджит Макрон встретились в Нью-Йорке (фото)

Брижит Макрон вместе с супругом, президентом Франции, Эммануэлем Макроном сейчас находятся в Нью-Йорке, куда они прибыли на заседание Генассамблеи ООН.

Отправилась туда и Марина Порошенко с супругом, президентом Украины, Петром Порошенко. Там первая леди Украины встретилась с первой леди Франции. Они обговорили вопрос развития инклюзивного образования в Украине и договорились о сотрудничестве в этом направлении, пишет ТСН.

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Помощница Марины Порошенко Наталия Бутенко-Беба опубликовала на своей странице в Facebook фото первых леди. На встрече Порошенко предстала в платье пудрового цвета с красивой вышивкой 18-19 века от украинского бренда OKSANA POLONETS.