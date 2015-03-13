Председатель Голосеевского суда обвинила прокуратуру в непрофессионализме

Об этом заявила председатель Голосеевского районного суда города Киева Елена Первушина в интервью газете «Закон и Бизнес».

Именно этот суд отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры о применении в отношении судьи Печерского районного суда г.Киева Сергея Вовка меры пресечения в виде содержания под стражей 6 марта.

"В 50% судебных заседаний прокурор не может отстоять и обосновать свою правовую позицию средствами, предусмотренными законом. Вы знаете, насколько большое количество обвинительных актов возвращается процессуальным руководителям для приведения их в соответствие с требованиями УПК? Такое впечатление, что прокуроров никто не учит, по каким правилам нужно проводить досудебное расследование, какие процессуальные требования должны быть соблюдены", - говорит Первушина.

Читайте такжеВ Киеве стартовало заседание суда по избранию меры пресечения судье ВовкуПо ее мнению, прокуратура халатно относится к своим обязанностям и неадекватно воспринимает судебные решения.

"Это, наверное, желание понравиться обществу, сыграть на чувствах, на ура-патриотизме. Подобными высказываниями прокуратура пытается скрыть свой непрофессионализм, неграмотность, неумение работать", - считает судья.

Она посоветовала прокурорам перед обращением в суд с ходатайствами полистать Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и прочитать, как это делается.

"Просто подать ходатайство - мало, нужно обосновать его надлежащими и допустимыми доказательствами. Однако ни ранее, ни сегодня прокуратуре почему-то не всегда удавалось аргументировать свою позицию", - сказала Первушина.