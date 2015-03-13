Западные СМИ сбились с ног в поисках Путина

Российский президент исчез: не в буквальном смысле, но его целую неделю не видели на публике. Западные наблюдатели комментируют: Россия превратилась в настоящую диктатуру - когда диктатора нет у руля, всплывают иррациональные страхи и иррациональные надежды. Путин вернул Запад не только к конфронтации с Россией в стиле холодной войны, но и к кремлинологии той поры.

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"Здоровье главы государства - крайне щекотливая тема. Еще в советские времена информацию о самочувствии советских лидеров оберегали словно государственную тайну, и Путин соблюдает эту традицию, представая на публике только в образе сильного политика, который всегда здоров и бодр", - цитирует Die Welt Инопресса.

"Путин не появлялся на публике с момента встречи и пресс-конференции с итальянским премьер-министром Маттео Ренци 5 марта - тогда он выглядел здоровым", - пишет корреспондент The Guardian.

"За 15 лет нахождения у власти Путин создал имидж энергичного лидера и активного спортсмена при помощи многочисленных фотосессий с обнаженным торсом, а также пиар-ходов, связанных с боевыми искусствами, экзотическими животными, охотой и рыбалкой. Как и в советские времена, периодические опасения по поводу здоровья главы государства в России стали обычными, не в последнюю очередь из-за секретности, окружающей личную жизнь Путина", - считает Алек Лун.

"Россияне, в том числе противники Путина, обеспокоены его недельным отсутствием не меньше, чем дети, чей отец куда-то забрел и несколько дней не возвращается", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

Что это, если не признак того, что в коллективном сознании нации Путин сделался полномасштабным диктатором? Только диктаторы утаивают, что болеют гриппом или проводят встречи (которые, по словам Пескова, имели место все это время).

Пора отбросить эвфемизмы, заключает автор: "Путин - диктатор, который правит Россией, опираясь на страх и хитрость. Каковы бы ни были причины его отсутствия, страна не может функционировать, когда его нет у руля. Всплывают иррациональные страхи. И иррациональные надежды - тоже".

"К тому времени, как будет опубликована эта редакционная статья, Владимир Путин, возможно, уже появится на российском телевидении в добром здравии, чтобы заверить свой народ в том, что он по-прежнему хозяин Кремля", - пишет The Times, вежливо озаглавив материал "Что случилось, Владимир?".

Швейцарская газета Neue Zuercher Zeitung со ссылкой на издание Blick online делится непроверенным известием, что "предположительная любовница российского президента Владимира Путина, 32-летняя спортсменка Алина Кабаева родила ребенка в частной клинике Святой Анны в швейцарском Тичино".

Эта клиника, как пишет издание, пользуется популярностью среди VIP-персон со всего мира. Дочь Сильвио Берлускони, к примеру, рожала именно здесь. По сообщениям радио Тичино Radio RSI, Кабаева заранее зарезервировала себе две палаты. Корреспонденты Neue Zuercher Zeitung, приехавшие на место событий, правда, не смогли найти каких-либо доказательств ее пребывания в роддоме. Не дала комментариев по этому поводу и директор клиники Микаэла Пфюффер фон Альтисхофен, написав, что "ответы на подобные запросы не отвечают принятой практике клиники".