К посольству РФ в Киеве принесли похоронный венок для Путина (фото)

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Надпись на ленте свидетельствует о том, что венок предназначен президенту РФ Владимиру Путину, который уже несколько дней не появлялся на публике.

Киев, сегодня у посольства РФ тааааакая прелесть в ненастное утро... pic.twitter.com/A6lqPalw0R — Анатолий Сорока (@ZEU200) March 13, 2015

Ранее ряд СМИ, включая агентство Reuters, сообщил о болезни российского президента после того, как стало известно об отмене его встречи с президентами Казахстана и Беларуси, намеченной на 12-13 марта в Астане. Между тем, в соцсетях активно начали обсуждать то, что президент России уже некоторое время не появляется на публике, и допускают что с российским президентом случилось непоправимое. Слухи о том, что Путин умер еще больше активизировались после сообщения от имени Дмитрия Медведева в "Твиттере" о смерти Путина. После этого кремлевские чиновники поспешили заверить, что аккаунт Медведева взломали.Сегодня пресс-служба Кремля анонсировала встречу Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым на понедельник, 16 марта.