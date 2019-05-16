Церковный скандал в Украине: Епифаний ответил на требования и ультиматумы Филарета

Относительно обвинений Филарета, что он слишком прислушивается к украинской власти и Константинополю, Епифаний заявил, что не руководствуется такими указаниями.

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что готов прислушаться к советам Филарета, но не выполнять его ультиматумы.

Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина. "В целом я не игнорировал его мнение, я часто с ним общался и общаюсь. Но нужно понять формат общения. Нужно понять отличие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом, я неоднократно на этом настаивал - я готов прислушаться к его советам. Потому что действительно у него есть большой опыт руководства церковью более полувека. Но я не готов выполнять определенные ультиматумы, потому что я законно избранный на Объединительном соборе предстоятель", - подчеркнул глава ПЦУ.

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Он заявил, что единолично он не имеет права менять то, что было принято коллегиально собором.

"Поэтому я прислушался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, несовместимых с уставом и томосом", - отметил Епифаний.

В то же время он пообещал, что несмотря ни на что, будет делать все возможное ради мира и единства.

Также глава ПЦУ прокомментировал требование владыки Филарета к нему, чтобы Епифаний отдал власть в церкви почетному патриарху, а сам отвечал за иностранные дела.

"Я был избран большинством голосов в Объединительном соборе и принял это как проявление воли Божьей, поэтому я как предстоятель должен придерживаться канонического порядка, устава и норм томоса. Я не имею права нарушать их, удовлетворяя желания того или иного архиерея нашей церкви. Это не от меня зависит, я как предстоятель не имею права единолично менять то, что было принято коллегиально", - подчеркнул Епифаний.

Также он заверил, что в ПЦУ пока нет раскола, несмотря на последние громкие заявления.

"В течение последних дней было много заявлений, но в ПЦУ нет раскола. Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, который много сделал, чтобы украинская церковь стала автокефальной", - заявил глава поместной церкви.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Филарет заявил, что Епифаний и президент Украины Петр Порошенко его обманули, нарушив устную договоренность о том, что после предоставления томоса ПЦУ Филарет будет продолжать управлять этой церковью внутри страны, и внутри страны будет называться Киевским патриархатом УПЦ, а за границей церковь как митрополию будет представлять митрополит Епифаний.