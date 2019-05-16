У Зеленского надеются, что ВР не будет затягивать с принятием законов так, как с назначением даты инаугурации

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского отметили, что решение парламента о назначении инаугурации на 20 мая поможет закончить период неопределенности для Украины.

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского надеются, что Верховная Рада не будет затягивать с принятием закона так, как с назначением даты инаугурации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии команды Зеленского.

«Решение Верховной Рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет закончить период неопределенности для Украины», - отмечается в комментарии.

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В команде новоизбранного президента отметили, что депутаты все же смогли показать результат, хотя их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день.

«Однако команда Владимира Зеленского надеется, что в дальнейшем народные избранники будут принимать необходимые для страны законы быстрее, чем мы видели на примере назначения даты официального вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

10 мая Зеленский обращался в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.