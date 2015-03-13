Волынский облсовет признал Россию страной-агрессором
Волынский областной совет на внеочередной 33 сессии шестого созыва поддержал обращение Верховной Рады Украины и признал Российскую Федерацию страной-агрессором.
Как передает корреспондент УНИАН, 54 из 55 депутатов, зарегистрированных в зале, проголосовали за принятие такого решения.
По словам депутата Александра Свириды, облсовет должен давить на Верховную Раду и правительство, чтобы последние принимали действенные решения по борьбе с терроризмом.
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«Каждый совет должен принять такое решение. Под агрессором должна гореть земля, мы должны давать отпор окупанту на каждом участке», - сказал Свирида.
Как сообщал УНИАН, 12 марта Николаевский городской совет признал Россию страной-агрессором, "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.
Справка УНИАН. 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признание Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.