Волынский облсовет признал Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, 54 из 55 депутатов, зарегистрированных в зале, проголосовали за принятие такого решения.

По словам депутата Александра Свириды, облсовет должен давить на Верховную Раду и правительство, чтобы последние принимали действенные решения по борьбе с терроризмом.

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«Каждый совет должен принять такое решение. Под агрессором должна гореть земля, мы должны давать отпор окупанту на каждом участке», - сказал Свирида.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Николаевский городской совет признал Россию страной-агрессором, "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

Справка УНИАН. 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признание Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.