Махинации в энергетике: экс-нардепу Крючкову вернули паспорт, он покинул Украину

Фигурант расследования о коррупции в энергетической сфере уверяет, что экстрадиции, как таковой, не было.

Бывшему депутату Верховной Рады, экс-владельцу компании "Энергосеть" Дмитрию Крючкову вернули заграничный паспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.

Об этом заявил сам Крючков в интервью Экономической правде.

Он отметил, что экстрадиции, как таковой, не было.

"Я подал заявление на возврат самостоятельно 8 марта. Есть процедура. Я под присягой подтвердил свое добровольное решение, а сторона защиты отказалась от существующего правового статуса", - сказал Крючков.

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По словам фигуранта расследования о коррупции в сфере энергетики, у него также есть паспорт политического беженца.

"Это международный паспорт. Он выдан в РФ, но по согласованию с европейской стороной. Просто я находился на тот момент на территории РФ. Это паспорт для перемещения между границами - я без виз пересекаю границу. Он имеет статус в соответствии с Конвенцией о правах беженца от 1958 года. Во всем мире таких паспортов приблизительно 1 200 штук", - заявил Крючков.

Он уточнил, что, возвращаясь в Украину, по требованию немецкой стороны под присягой суда отказался от прав, которые дают этот статус и паспорт.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова.

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15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму более 346 миллионов гривен Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов Чао «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование длится от декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Крючков избирался народным депутатом Украины пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.