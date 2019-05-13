Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии ЕС в Украине до 31 мая 2021 года

Смета миссии увеличена на более чем 25%, и теперь бюджет будет составлять 54 миллиона евро.

Совет Европейского Союза продлил действие мандата Консультативной миссии ЕС в Украине до 31 мая 2021 года и утвердил бюджет на следующие два года в сумме 54 миллиона евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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"Сегодня Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии Европейского Союза (EUAM) в Украине до 31 мая 2021 года. Он также принял бюджет в размере 54 млн евро на следующие два года - увеличение более чем на 25%, что отражает усиление деятельности миссии, в том числе благодаря началу работы второго мобильного подразделения, которое будет размещено на востоке и юго-востоке Украины", - отмечается в сообщении.

*** Консультативная миссия ЕС официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 года после Революции достоинства и получения соответствующего приглашения от правительства Украины.

Она не имеет исполнительных полномочий. Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека. Команда состоит из более чем 300 украинских и международных специалистов, находящихся, в основном, в Киеве, также есть представительства во Львове, Одессе и Харькове.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ за решение Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.