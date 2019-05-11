У Зеленского собираются пересмотреть "одиозные" назначения Порошенко

У новоизбранного президента отметили, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества.

После требования Владимира Зеленского провести инаугурацию 19 мая, его советник Александр Данилюк заявил, что будущий президент подвергнет пересмотру "одиозные решения" и назначения действующего главы государства.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

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"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения (Порошенко). Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому"", - рассказал Данилюк.

На сегодня команда Зеленского уже сотрудничает в этом вопросе с Центром противодействия коррупции и другими общественными организациями. Также Данилюк проанонсировал перезапуск набора судей Верховного Суда, которых недавно назначил Петр Порошенко.

"Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", - сказал советник Зеленского.

10 мая Зеленский записал обращение к Раде, в котором потребовал назначить его инаугурацию на 19 мая. Попутно он обвинил действующего президента в перестановках высшего командования армии, радиовещании, суда. У Порошенко отреагировали на это, заявив, что президент стремится осуществить передачу власти согласно европейской традиции.