ЕС должен продолжать давление на Россию, если ситуация на Донбассе не улучшится - премьер Швеции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Королевства Швеция Стефан Левен в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы слышим от ОБСЕ о положительных сигналах по поводу прекращении огня и конечно есть безусловно негативные сигналы, и поэтому нам необходимо сохранять то давление, которое уже осуществляется... Мы верим в то, что только изменения на месте могут повлиять на изменение нашей позиции в отношении санкций против России...", - подчеркнул Левен.

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По его убеждению, политика санкций со стороны Евросоюза против России будет сохраняться, если ситуация на востоке Украины не изменится.