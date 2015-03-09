Меркель в Японии призвала сохранить санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Японии, призвала к сохранению санкций против России в связи с ситуацией в Украине, но признала необходимость поиска путей дипломатического диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Кроме того, Меркель высказалась за реформу Совета Безопасности ООН и отметила важность усилий и сотрудничества с Японией и Бразилией, в частности в деле борьбы с международным терроризмом. Меркель в своем сегодняшнем выступлении коснулась казни двух граждан Японии боевиками "Исламского государства" и терактов в Париже в январе этого года.

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Вечером состоится встреча Меркель с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы партнерства в рамках G7, ситуация в Украине, антитеррористические меры, реформа Совета Безопасности ООН, взаимодействие по региональным вопросам в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Также будут обсуждаться пути взаимодействия двух стран в рамках G7 в отношении России в связи с ситуацией в Украине.