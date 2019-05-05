"План реванш" для Украины: журналисты объяснили, что стоит за "паспортным указом" Путина (видео)

По мнению экспертов, победа Зеленского серьезно обеспокоила Кремль.

Кремль не случайно издал указ об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО сразу после выборов в Украине – так российский президент Путин реагирует на смену власти в Киеве. Ведь теперь для России политика нового президента Украины – загадка.

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Об этом говорится в сюжете проекта «Украинские сенсации». Отмечается, что у Москвы уже есть новый план борьбы с Украиной – провоцирование кризиса. Сначала топливного, а затем и экономического. Для реализации этого плана Кремль легко может найти помощников среди украинской власти.

На этом фоне Путин поднимает тему предоставления паспорта РФ не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам. Впрочем, это лишь продолжение целого ряда обманов украинского народа.

Эксперт-криминолог Анна Маляр озвучила очень серьезную проблему для украинцев на оккупированных территориях, которые должны получить свой первый паспорт. Так, все украинские документы сейчас выдают на подконтрольной Киеву территории, однако пересечь линию разграничения ребенок может исключительно в сопровождении обоих родителей.

Таким образом молодой гражданин Украины, который хочет учиться в Украине, зависит от воли, позиции и страхов своих родителей. Маляр со ссылкой на свой опыт рассказывает: бывает и так, что родители враждуют между собой, и один из них не хочет, чтобы ребенок выехал за пределы ОРДЛО.

Эксперт констатирует: за 5 лет власть ничего не сделала для того, чтобы граждане Украины с оккупированных территорий могли без помех получить свой первый паспорт.

«Фактически мы сейчас отдаем их в руки России, потому что человек не может жить без паспорта вообще, он должен получить документы», - подчеркнула она.

Маляр указывает, что гражданство РФ и ранее предусматривало мягкий способ приобретения российского гражданства всеми лицами, которые родились на территории бывшего СССР. Впрочем, Путин акцентирует внимание на этом вопросе именно сегодня – и не случайно.

«Это происходит сразу после выборов президента, когда становится понятным, кто будет президентом, и что с ним нужно будет выстраивать новые отношения в контексте войны между Россией и Украиной», - указала она.

Отмечается, что победа на выборах в Украине Владимира Зеленского – четкий символ и для россиян, что возглавить страну может новый человек.

Военный эксперт Олег Жданов высказал журналистам мнение, что Зеленский сломал традиционную систему плавной передачи власти между кандидатами, поэтому теперь в Кремле просто не понимают, что будет дальше.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.