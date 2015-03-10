ИА УНИАН никогда не сотрудничала с украинцем, которого в России обвинили в педофилии

Владимир Романовский, который, по сообщению российского канала LifeNews, был задержан в России по подозрению в совращении малолетних и якобы сотрудничал с ИА УНИАН, не имеет никаких связей с агентством.

LifeNews и дальше неутомимо работает над фейковыми новостями об Украине. 10 марта канал распространил новость о 38-летнем Владимире Романовском, который якобы был задержан в России группой «Оккупай-педофиляй» по подозрению в совращении малолетних, и, по версии LifeNews, является «украинским журналистом».

По сообщению канала, Романовский сотрудничает с несколькими украинскими изданиями, "в том числе с ИА УНИАН". «На сайтах украинских СМИ можно без труда отыскать заметки и сюжеты с указанием авторства Романовского», - говорится в сообщении.

Справедливы ли обвинения в адрес господина Романовского, ИА УНИАН не известно, но можем уверенно утверждать, что агентство никогда с ним не сотрудничало, и на ресурсах компании нет никаких материалов его авторства.