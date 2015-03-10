Шойгу посетил оккупированный Россией Крым

Как сообщили УНИАН в Минобороны России, «во время работы в воинских гарнизонах Крымского полуострова глава военного ведомства заслушал командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко о состоянии боевой готовности флота, ходе формирования межвидовой группировки войск в Крыму, оснащении воинских частей новыми образцами вооружения и военной техники, а также ходе создания необходимой инфраструктуры для базирования новых кораблей и подводных лодок».

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Шойгу проверил ход строительства объектов инфраструктуры в местах формирования новых частей и подразделений, Севастопольский президентский кадетский корпус и Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. По поручению министра группа генералов и офицеров проверила повседневную деятельность сформированных в декабре прошлого года частей и соединений - отдельную бригаду береговой обороны и отдельную бригаду материально-технического обеспечения Черноморского флота.

В Минобороны РФ заявили, что в этом году Черноморский флот должен получить два фрегата проекта 1135.6 – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», два малых ракетных корабля «Зеленый Дол» и «Серпухов», а также две дизель-электрические подлодки «Новороссийск» и «Ростов- на-Дону».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам новейшее вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.