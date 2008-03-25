Фельдман: руководители Харькова пойдут на любые провокации

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) обвинил Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА в «техногенных провокациях». Об этом идет речь в заявлении А.ФЕЛЬДМАНА, переданном УНИАН.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что сегодняшнее закрытие Салтовской линии метро в Харькове «прямое продолжение событий, о каких мы предупреждали харьковчан: руководители города, под которыми закачались кресла, пойдут на любые провокации, на любые беззакония, чтобы очернить своих оппонентов и отвлечь внимание людей от собственных противоправных действий».

По словам народного депутата, такую реакцию у руководителей города вызывало, в частности, создание парламентской следственной комиссии по проверке их деятельности: «Анализом деятельности М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА в это время занимаются сразу несколько специальных комиссий и рабочих групп. Единственная возможность для городской власти хоть как-то оттянуть время и замести следы - это отвлечь внимание громкими скандалами и провокациями. Характерно, что последние скандалы в Харькове начались именно с момента создания Временной следственной комиссии Верховной Рады и продолжаются по мере подтверждения фактов, нежелательных и неудобных для нынешней городской власти».

«Необоснованные нападки на Торговый центр «Барабашово» и Концерн АВЕК, а также наспех сфабрикованные спекуляции по поводу «техногенных угроз», - заявил А.ФЕЛЬДМАН, - это одна из таких провокаций». Он утверждает, что «это личная месть со стороны КЕРНЕСА и ДОБКИНА за мое участие в создании парламентской следственной комиссии. Это попытка нынешнего руководства Харьковского метрополитена избежать ответственности за собственные злоупотребления, махинации и халатное отношение к выполнению собственных служебных обязанностей. Это ответ криминально-бюрократической группировки во властных структурах Харькова на мою борьбу против действующей в городе коррумпированной и прогнившей системы».

«Могу разочаровать всех тех, кто сегодня из последних сил чинит сопротивление установлению законности и правопорядка в Харькове, - идет речь в заявлении. - Во-первых, оказывать сопротивление осталось недолго. Во-вторых, пугать меня бессмысленно. В-третьих, процессы в Харькове взяты под контроль правительства. На последнем заседании Кабинета Министров обсуждалась ситуация в Харькове и было принято решение о проведении ряда дополнительных министерских проверок деятельности харьковских должностных лиц».

А.ФЕЛЬДМАН сообщает, что с целью «избежать провокаций, связанных с безопасностью харьковчан, и для предотвращения «аварийных политтехнологий» он обратился к главе Харьковской областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ с просьбой создать независимую комиссию, которая «проведет объективную экспертизу техногенной ситуации в Харьковском метрополитене, а также по всем вопросам, которые связаны с деятельностью Концерна АВЕК и ТЦ «Барабашово». Чтобы прекратить любые спекуляции, мы будем требовать публичной оценки инженерного состояния метрополитена, имеющихся технических проблем, причин и конкретных виновников их возникновения».

Народный депутат обещает сделать все, «чтобы привлечь к ответственности авторов «техногенных провокаций» и защитить интересы харьковчан».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром по техническим причинам почти на 30 минут было прекращено движение на Салтовской линии Харьковского метрополитена, которая имеет 8 станций и соединяет центр города с Салтовским жилищным массивом, где проживает около 500 тыс. людей. По официальной версии, закрытие линии было связано с необходимостью ликвидации выноса почвы в тоннеле, которая произошла на перегоне станция «Академика Барабашова» - станция «Академика Павлова», где в последнее время отмечена динамика проседания тоннеля на обеих колеях этого перегона.

В последнее время представители власти Харькова заявляли, что рынок «Барабашово», под которым проходит метро, несет опасность для подземки.

24 марта Сергей СЕМОЧКИН - председатель фракции БЮТ в Харьковском горсовете и один из руководителей Концерна АВЕК, в структуру которого входит рынок «Барабашово», заявил на пресс-конференции о возможном теракте в харьковском метро и указал, что к его организации может быть причастен секретарь Харьковского горсовета Г.КЕРНЕС.