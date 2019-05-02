В СБУ заявили, что не взаимодействуют с Медведчуком в вопросе освобождения заложников и политзаключенных

В ведомстве напоминают, что Виктор Медведчук к переговорному процессу был приобщен бывшим главой Службы Валентином Наливайченко.

Служба безопасности Украины не взаимодействует с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком в вопросе освобождения украинских заложников и политзаключенных.

Такое утверждение содержится в ответе Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ на информационный запрос УНИАН относительно выполнения поручения президента Украины Петра Порошенко, который публично поручил СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего участия Медведчука в переговорах по освобождению заложников в РФ.

"На сегодняшний день Служба безопасности Украины по вопросам освобождения заложников и политзаключенных с Медведчуком не взаимодействует", - говорится, в частности, в ответе.

При этом в СБУ подчеркивают, что Медведчук к переговорному процессу по освобождению заложников был привлечен бывшим председателем СБУ Валентином Наливайченко в 2014 году.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2014 года СБУ сообщила, что лидер общественной организации "Украинский выбор", кум президента России Владимира Путина Медведчук будет участвовать в переговорах по освобождению украинских заложников из плена боевиков.

10 октября 2015 года председатель СБУ Василий Грицак во время пресс-конференции заявил, что "Медведчук играет роль коммуникатора (при освобождении пленных) с той стороной".

27 декабря 2017 года состоялся последний обмен украинских заложников. Тогда в обмен на 73 украинских заложника, содержавшихся боевиками на Донбассе, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах. Среди освобожденных украинских заложников были 32 военных и 41 гражданское лицо.

10 апреля 2019 года президент Украины поручил СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего участия Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников на оккупированных территориях и политзаключенных в РФ. "Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным, доложить мне завтра", - заявил Порошенко.