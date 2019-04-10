Лучше поздно, чем никогда: Порошенко поручил СБУ до завтра разобраться с ролью Медведчука в переговорах в Минске

Президент раскритиковал эффективность работы Медведчука в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на минских переговорах.

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего участия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах об освобождении украинских заложников на оккупированных территориях и политзаключенных в РФ.

Об этом Порошенко сообщил в эфире радио "НВ".

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"Де-факто господин Медведчук представляет РФ и Путина. Мотивация для чего это было (делегирование Медведчука в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы на минских переговорах - УНИАН)? Потому что это был единственный канал связи с Путиным, который оказался неэффективным. Это не является компетенцией господина Медведчука определять, что и как делать Украине", - заявил он.

По словам Порошенко, у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, находящихся как на оккупированной территории Украины, так и тюрьмах РФ. "Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это (работу Медведчука - УНИАН) эффективным точно нельзя", - отметил президент.

"Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным, доложить мне завтра", - заявил глава государства.