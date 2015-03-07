Гройсман обещает, что в парламенте будут «порядок и дисциплина»

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заверяет, что в парламенте будут «порядок и дисциплина».

Об этом он сказал вчера вечером в эфире телеканала «Интер», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Гройсман назвал первые 100 дней работы Верховной Рады восьмого созыва «непростыми», поскольку страна переживает трудные времена.

По его словам, парламент «еще не совсем стал таким, каким бы его хотели видеть украинцы», поскольку «100 дней - это не тот период времени, когда возможно сделать много революционных изменений».

Вместе с тем, он отметил, что в Верховной Раде создана беспрецедентная - более чем 300 народных депутатов - коалиция, которая включает в себя пять фракций, большинство народных депутатов исповедуют государственническую позицию, благодаря которой парламент принимал сложные решения, необходимые Украине в различных сферах жизни.

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Гройсман заявил, что в парламенте будут «порядок и дисциплина». Сейчас, сказал он, готовятся изменения в регламент ВР о жестком реагировании на грубое нарушение депутатами дисциплины в сессионном зале, комплексные решения, которые сделают невозможным неперсональное голосование, происходит переход к системной работе над законами.

«Сегодня я могу сказать, что мы обязательно выполним ту часть задач, которая стоит перед украинским парламентом, - будем принимать решения, которые нужны, чтобы Украина в конце концов из постсоветской коррумпированной страны превратилась в качественное европейское государство», - подчеркнул Гройсман и добавил, что такую позицию исповедует подавляющее большинство депутатов.

«Нам все нужно сделать для того, чтобы мы были по-настоящему гордостью украинского народа», - отметил Гройсман, выразив убеждение, что «возродится украинский парламентаризм».