Экс-депутат Госдумы: Путин никогда не поздравит Зеленского с победой на выборах

В Кремле ожидали, что победу на выборах президента Украины одержит Петр Порошенко, считает российский оппозиционный политик.

Президент РФ Владимир Путин никогда не поздравит Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Такое мнение в интервью изданию «Апостроф» выразил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

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«Я думаю, что Путин никогда не поздравит Зеленского с победой. Он, кстати, и Порошенко не поздравлял, они признали официальные данные выборов, но при этом без поздравлений. Все-таки, львиная доля администрации президента РФ была против такого исхода выборов, они делали ставку на Порошенко. Не то, что они дружат или в хороших отношениях, просто для них это был предсказуемый сценарий развития событий», – отметил российский оппозиционер.

Он отметил, что Зеленский для Кремля – это "джокер", который, «может и ничего не сделает, а может чего-то и добьется». «Путин вообще очень не любит харизматичных, ярких лидеров, он любит "старых коней", которые борозду не портят. Поэтому то, что сейчас происходит - это тест, испытание, возможность посмотреть, что будет делать новоизбранный президент», – добавил Пономарев.