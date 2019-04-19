Пока Россия ведет войну с Украиной, НАТО не будет поддерживать отношения с Кремлем – экс-депутат Госдумы

Экс-депутат Госдумы отметил, что отношения РФ и НАТО находятся в таком состоянии уже 5 лет.

НАТО не будет поддерживать никаких отношений с Российской Федерацией, пока она не прекратит войну с Украиной.

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Об этом рассказал российский оппозиционер Илья Пономарев, передает «Прямой».

"На самом деле прекратилось в 2014 году. Это просто сейчас российский генерал лишний раз констатировал этот факт. Многие восприняли это как новость. Но на самом деле действительно 5 лет находятся в таком состоянии. По-моему, формально сохраняется кабинет в Брюсселе, где ранее сидел Дмитрий Олегович Рогозин. Но в нем никого нет и ничего по этой линии не происходит. И, конечно, пока не прекратится война с Украиной, НАТО никакие отношения с Россией поддерживать не будет", - подчеркнул он.