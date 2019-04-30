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Гримчак объяснил, почему уже сейчас МИД должно официально рекомендовать россиянам покинуть ОРДЛО

05:37, 30 апреля 2019
Политика
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Гримчак считает, что МИД должно сделать официальное заявление / фото УНИАН

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Об этом "Прямому" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление от Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО является опасным для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть территорию. Это будет предохранитель, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территории ОРДЛО", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, что проживают на оккупированных территориях Донбасса.

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Теги: #ОРДЛО#паспорта