Гримчак объяснил, почему уже сейчас МИД должно официально рекомендовать россиянам покинуть ОРДЛО

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности нахождения на территории ОРДЛО.

Читайте такжеВ Кремле рассказали детали "путинской паспортизации" украинцев

Об этом "Прямому" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление от Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО является опасным для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть территорию. Это будет предохранитель, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территории ОРДЛО", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, что проживают на оккупированных территориях Донбасса.