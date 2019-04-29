В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ЛНР" (фото)

По слоам представителя МВД России, обращаться за российским паспортом можно, не отказываясь от гражданства Украины.

В городе Новошахтинске Ростовской области, на границе с оккупированным Донбассом, открылся первый центр выдачи российских паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщает «РИА Новости», об этом заявил представитель МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

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«Центр открылся сегодня в тестовом режиме. Происходит апробация технологии, принимаем первые документы», - сказал он.

Адзинов уточнил, что в данном центре будут приниматься заявления от жителей оккупированной территории Луганской области.

Завтра предполагается открытие второго центра для жителей оккупированной части Донецкой области.

Согласно данным МВД России, принимать заявления о получении российского гражданства будут уполномоченные на это лица в ОРДЛО, рассматривать их будут в Ростовской области. Там же будут и выдавать документы. Предполагается, что процесс рассмотрения будет занимать до трех месяцев.

В ведомстве отметили, что обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.