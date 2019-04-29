Знакомый с Рубаном генерал: он давно хотел покинуть Украину

По данным СМИ, подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Эксперт по вопросам государственной безопасности, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что как человек лично знакомый с Владимиром Рубаном, может подтвердить, что тот давно хотел покинуть Украину.

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Об этом сообщает «Обозреватель».

Вовк отметил, что согласно законодательству, за действиями Рубана и Савченко осуществлялось наблюдение, но для задержки Рубана не было законных оснований, ведь отсутствовала новая мера пресечения, которая могла бы ограничивать его передвижение.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Надежду Савченко и Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

В ночь на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения. При этом не было избрано новых мер.