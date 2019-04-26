Рубан выехал из Украины - СМИ

На данный момент журналисты ждут комментарий ГПСУ.

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на информацию пресс-службы Генеральной прокуратуры.

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, следующее - 7 мая. Меру пресечения суд ему не избрал", - отметили в ведомстве.

Журналисты обратились за комментариями к адвокату Рубана и Государственной пограничной службы.

Поскольку Рубану не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижение в Украине и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

В ночь на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.