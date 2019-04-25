Надеется на Зеленского: глава МИД Венгрии раскритиковал закон о языке в Украине

Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке якобы нарушает права венгерского меньшинства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый в четверг Верховной радой закон о языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Hirado.

Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке якобы нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал антивенгерскую политику.

"Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко", - сказал Сийярто.

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"Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом", - заявил министр.

По его словам, первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.

"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной, и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - сказал Сийярто.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Закон поддержали 278 народных депутатов. Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и награжденные государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.