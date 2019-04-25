В Британии заявили об угрозе суверенитету Украины из-за указа Путина

В Британии призывают РФ выполнить Минские соглашения, а не создавать препятствия реинтеграции оккупированного Донбасса в состав Украины.

Решение Российской Федерации об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе угрожает суверенитету Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Великобритании.

"Соединенное Королевство осуждает решение президента Путина о подписании указа об упрощенном получении российских паспортов украинским гражданами, живущими в неконтролируемых правительством районах востока Украины. Этот шаг является последним примером модели российских действий, направленных на угрозу безопасности и суверенитету Украины, а также подрыв ее территориальной целостности", - отмечается в заявлении.

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"Российские чиновники стремятся оправдать этот шаг гуманитарными соображениями. Однако общины, которые, как они утверждают, поддерживают, страдают от последствий конфликта, который начался и подогревался Россией и ее ставленниками. Вместо того, чтобы создавать дальнейшие препятствия для реинтеграции этих общин в Украину, Россия должна концентрироваться на выполнении Минских соглашений, включая требование обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи", - заявили в МИД Великобритании и заверили, что продолжат сотрудничать с международными партнерами для решения гуманитарных проблем на востоке Украины.

"Мы увеличили наше финансирование на 2,8 млн фунтов для гуманитарной помощи Украине, а также на 3,5 млн фунтов для дальнейшей деятельности по утверждению мира, включая поддержку пораженного конфликтом населения и оказание помощи по преодолению гендерного насилия", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

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В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.