Выдача паспортов РФ на оккупированном Донбассе: Порошенко призвал усилить санкции против России

Действующий президент Украины заявил о нарушении Путиным международного гуманитарного права, которое запрещает оккупационным властям менять гражданство жителей оккупированных территорий.

Президент Украины Петр Порошенко после подписанного в Москве указа об упрощенной процедуре получения гражданства РФ жителями ОРДЛО призвал международных партнеров ужесточить режим международных санкций в отношении России.

Об этом говорится в заявлении Порошенко, обнародованном пресс-службой президента Украины.

Как подчеркнул Порошенко, Указ Президента Российской Федерации относительно упрощенной процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Кроме того, таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий", - отметил президент.

"Российская Федерация вновь пересекла красные линии и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе. Проведение фейковых выборов в 2014 и 2018 годах, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, изданных незаконными органами - это далеко не полный перечень тех деструктивных шагов, которые сделала российская сторона в течение последних лет", - сказал Порошенко.

Как подчеркнул президент, цель России очевидна - "обнулить" Минские договоренности, где четко прописаны её обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружения, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей.

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"Вместе с Минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться от санкций", - отметил Порошенко.

По его словам, незаконная выдача паспортов РФ по так называемому юго-осетинскому и приднестровскому сценариям - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса.

"Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также ужесточить режим международных санкций", - говорится в заявлении президента.

В этой связи он поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Порошенко также подчеркнул, что "неслучайным является и категорический отказ России поддержать инициативу Украины и ОБСЕ о введении Пасхального перемирие, начиная с 26 апреля".

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ о упрощенное получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.