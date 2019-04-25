МИД Литвы расценивает указ Путина о выдаче российских паспортов в ОРДЛО как давление на Зеленского

Литва призывает международное сообщество не признавать незаконно выданные Российской Федерацией документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России.

Министерство иностранных дел Литвы расценивает указ президента Российской Федерации Владимира Путина о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе как давление на избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Литвы.

"Министерство иностранных дел строго осуждает указ президента России Владимира Путина, которым упрощается порядок предоставления российского гражданства гражданам Украины, проживающим во временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины. Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

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"Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные Российской Федерацией документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России за продолжительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД Литвы.

Также подчеркивается, что Сейм Литвы еще 24 апреля 2014 года в резолюции «О положении в Украине» завил, что "расценивает продолжающееся пребывание вооруженных сил России и контролируемых ею вооруженных группировок на территории Украины как оккупацию соответствующих частей территории Украины".

"Упрощенная выдача российских паспортов – это еще один шаг в сторону инкорпорации временно оккупированных частей территории Украины в правовое пространство России, которое грубо нарушает Минские договоренности и создает угрозу дальнейшей политической и военной эскалации. Принятие такого решения в Украине непосредственно после окончания президентских выборов расценивается как умышленное увеличение давления на Украину и ее новоизбранного президента", - подытожили в МИД Литвы.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

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В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.