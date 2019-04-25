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Енин объяснил свое решение уйти в отставку «политизацией» так называемого «дела Курченко»

15:28, 25 апреля 2019
Политика
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Евгений Енин объяснил свое решение уйти в отставку / фото РБК-Украина

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объяснил свое решение подать рапорт об отставке «политизацией» так называемого «дела Курченко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Енин сказал на пресс-конференции в Киеве.

«С конца марта как старший группы прокуроров я не давал никаких комментариев относительно так называемого «Курченкогейта», чтобы не способствовать политизации вокруг этого уголовного производства и чтобы максимально обеспечить законность, как того требует от нас Уголовный процессуальный кодекс», - подчеркнул он.

Енин утверждает, что он «не отменил ни одного подозрения, и не только в этом уголовном производстве». «Я не исключил ни одного прокурора из группы прокуроров. Я не создавал никаких препятствий в расследовании этого уголовного производства и в ряде других», - заверил он.

Заместитель генпрокурора отметил, что на определенном этапе ситуация вокруг этого расследования пошла «вразрез с моими жизненными принципами».

Енин подтвердил полную аутентичность вызовов в Генпрокуратуру для вручения подозрений фигурантам производства по «делу Курченко», которые были опубликованы на сайте ведомства 22 апреля.

«Что касается давления - давить на меня достаточно сложно ... давить можно только на того, кто гнется», - подчеркнул он.

На вопрос, чем вызван рапорт об отставке, он ответил: «Я почувствовал, что ситуация, в частности, вокруг этого уголовного производства («дела Курченко» - УНИАН), в определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий для того, чтобы снять эту излишнюю политизацию, пока недостаточно ... я никоим образом не жертвую своей карьерой, я делаю свой персональный гражданский выбор».

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В то же время Евгений Енин заявил, что его отставка не повлияет на расследование «дела Курченко», где он был процессуальным руководителем с марта 2019 года.

Отвечая на вопрос, повлияет ли его отставка на расследование указанного производства, он сказал: «Согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу у нас предусмотрена автономия любого прокурора. Мы действительно провели целый ряд совещаний. Я подтверждаю, что я был не согласен с достаточностью на сегодняшний момент доказательств для предъявления этих подозрений».

«Вместе с тем, если кто-либо из прокуроров, кто входит в группу прокуроров, считает эти основания достаточными - это его абсолютно законное право - объявить о подозрении или совершить иные процессуальные действия», - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, руководитель отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель председателя АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

22 апреля на сайте ГПУ были опубликованы повестки Ложкину, Филатову, Гонтаревой о вызове для вручения подозрений и допроса по так называемому «делу Курченко».

Всех указанных лиц вызвали к следователю на 23 и 25 апреля на разное время в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

Как известно, в рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других.

Один из эпизодов производства - хищение при закупке так называемых «вышек Бойко» - самоподъемных буровых установок, приобретенных за более чем 400 млн долларов. Другой - коррупционные схемы бизнесмена беглого Курченко.

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Теги: #ГПУ#дело курченкопогода в Киеве