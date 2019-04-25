Енин объяснил свое решение уйти в отставку «политизацией» так называемого «дела Курченко»

В то же время, заместитель генпрокурора Енин заявил, что его отставка не повлияет на расследование «дела Курченко».

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объяснил свое решение подать рапорт об отставке «политизацией» так называемого «дела Курченко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Енин сказал на пресс-конференции в Киеве.

«С конца марта как старший группы прокуроров я не давал никаких комментариев относительно так называемого «Курченкогейта», чтобы не способствовать политизации вокруг этого уголовного производства и чтобы максимально обеспечить законность, как того требует от нас Уголовный процессуальный кодекс», - подчеркнул он.

Енин утверждает, что он «не отменил ни одного подозрения, и не только в этом уголовном производстве». «Я не исключил ни одного прокурора из группы прокуроров. Я не создавал никаких препятствий в расследовании этого уголовного производства и в ряде других», - заверил он.

Заместитель генпрокурора отметил, что на определенном этапе ситуация вокруг этого расследования пошла «вразрез с моими жизненными принципами».

Енин подтвердил полную аутентичность вызовов в Генпрокуратуру для вручения подозрений фигурантам производства по «делу Курченко», которые были опубликованы на сайте ведомства 22 апреля.

«Что касается давления - давить на меня достаточно сложно ... давить можно только на того, кто гнется», - подчеркнул он.

На вопрос, чем вызван рапорт об отставке, он ответил: «Я почувствовал, что ситуация, в частности, вокруг этого уголовного производства («дела Курченко» - УНИАН), в определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий для того, чтобы снять эту излишнюю политизацию, пока недостаточно ... я никоим образом не жертвую своей карьерой, я делаю свой персональный гражданский выбор».

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В то же время Евгений Енин заявил, что его отставка не повлияет на расследование «дела Курченко», где он был процессуальным руководителем с марта 2019 года.

Отвечая на вопрос, повлияет ли его отставка на расследование указанного производства, он сказал: «Согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу у нас предусмотрена автономия любого прокурора. Мы действительно провели целый ряд совещаний. Я подтверждаю, что я был не согласен с достаточностью на сегодняшний момент доказательств для предъявления этих подозрений».

«Вместе с тем, если кто-либо из прокуроров, кто входит в группу прокуроров, считает эти основания достаточными - это его абсолютно законное право - объявить о подозрении или совершить иные процессуальные действия», - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, руководитель отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель председателя АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

22 апреля на сайте ГПУ были опубликованы повестки Ложкину, Филатову, Гонтаревой о вызове для вручения подозрений и допроса по так называемому «делу Курченко».

Всех указанных лиц вызвали к следователю на 23 и 25 апреля на разное время в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

Как известно, в рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других.

Один из эпизодов производства - хищение при закупке так называемых «вышек Бойко» - самоподъемных буровых установок, приобретенных за более чем 400 млн долларов. Другой - коррупционные схемы бизнесмена беглого Курченко.