Госдеп США осудил решение Путина по российским паспортам для украинцев в ОРДЛО

Россия усиливает свой натиск на украинский суверенитет и территориальную целостность, отметили в Вашингтоне.

США осуждают решение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях востока Украины.

Читайте такжеСовбез ООН соберется на заседание из-за указа Путина о паспортах РФ для жителей Донбасса

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США. Отмечается, что такими провокационными действиями Россия усиливает свой натиск на украинский суверенитет и территориальную целостность.

«Решение президента Путина создает серьезное препятствие для имплементации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса. Минские соглашения, подписанные Россией, призывают к полному восстановлению контроля украинского правительства над восточной Украиной», – говорится в заявлении.

Отмечается, что решение Кремля последовало всего через три дня после второго тура выборов, где украинцы избрали Владимира Зеленского новым президентом Украины.

«Избранный президент Зеленский неоднократно выражал свою готовность серьезно взаимодействовать с Россией для имплементации Минских соглашений и прекращения конфликта в восточной Украине, который унес около 13 тысяч жизней. России пришло время решать, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнять свои обязательства по «Минску», – заключили во внешнеполитическом ведомстве США.

Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Так прием заявлений будет осуществляться через "уполномоченных лиц" в ОРДЛО, а рассмотрение заявления будет продолжаться до трех месяцев. Выдавать паспорта планируется в Ростовской области РФ.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.