Холодницкий подчеркивает, что ему нужно время на согласование нового обвинения по делу Труханова

Холодницкий выразил мнение, что данное дело должно быть рассмотрено Антикоррупционным судом.

Заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает, что ему нужно время на согласование нового обвинения по делу, в котором фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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«Дело Труханова действительно очень быстро слушается. Очень быстро. Просто молниеносно. Но прокуроры не успевают за такой скоростью суда. Поскольку возникла необходимость об изменении обвинения, и я как руководитель САП должен его согласовать. Я буду его согласовывать ровно столько, сколько мне понадобится времени, чтобы изучить новое обвинение», - отметил Холодницкий.

Он сообщил, что новое обвинение насчитывает 400 страниц.

«Публичные заявления стороны защиты, что «мы идем пикетировать САП и заносить заявление, чтобы ускорять», остаются публичными заявлениями. Мне надо уделить нормальное, надлежащее внимание, чтобы изучить, прочитать. И я думаю, в ближайшее время, после моего выхода из ближайшего отпуска мы обязательно согласуем это изменение обвинения», - подчеркнул руководитель САП.

Холодницкий высказал мнение, что это дело должно быть рассмотрено Антикоррупционным судом.