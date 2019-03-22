Суд обязал СБУ открыть дело насчет допуска мэра Одессы с паспортом РФ к гостайне - активист

Труханов, будучи нардепом, и городским головой, якобы намеренно скрыл наличие гражданства страны-агрессора.

Приморский районный суд Одессы обязал СБУ открыть уголовное производство по факту получения допуска к государственной тайне мэром Одессы Геннадием Трухановым при наличии гражданства Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил истец – известный в Одессе активист Михаил Кузаконь.

По его словам, вчера райсуд удовлетворил его жалобу на «бездействие следователя СБУ», и вынес решение о внесении в ЕРДР сведений о «совершении уголовного преступления Трухановым».

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Кузаконь пояснил, что в спецслужбу он обратился с соответствующим заявлением в феврале, но безрезультатно. Как утверждает активист, мэр Одессы, при получении допуска к гостайне (что предполагает статус, в частности, городского головы), умышленно скрыл данные о наличии у него гражданства РФ.

Как отмечается, Труханов с 2012 года был избран депутатом ВР по одномандатному мажоритарному округу №136, а с 27 мая 2014 года приступил к исполнению обязанностей мэра Одессы по результатам внеочередных выборов. В дальнейшем после 25 октября 2015 года переизбран на этот пост.

Как уточнил Кузаконь, информация о якобы российском гражданстве Труханова была озвучена прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время одного из заседаний суда по делу о присвоении 185 млн грн при покупке помещений завода «Краян». В данном деле фигурирует, в том числе мэр Одессы.

В то же время, по мнению активиста, «комично выглядит» справка, которую Труханов ранее получил в консульстве РФ об отсутствии у него российского гражданства.

Активист обнародовал свое обращение в УСБУ Одесской области, датированное 14 февраля, где излагает свое видение происходящего. В частности, он считает, что Труханова следует привлечь к ответственности по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 366 (служебная подделка), ст. 358 (подделка и использование поддельных документов) и ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в феврале депутат Верховной Рады, глава партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко обратился в СБУ с просьбой проверить, был ли допуск к государственной тайне мэра Одессы Геннадия Труханова из-за его якобы российского гражданства.

В рамках расследования дела о покупке завода «Краян» следствие делало запросы в порядке оказания международной правовой помощи, в том числе в Генпрокуратуру и полицию РФ с целью выяснения наличия у Труханова гражданства этой страны. Из ответов следует, что паспорта РФ выдавались человеку, у которого полное совпадение (имя, фамилия, отчество, дата рождения) с Трухановым, в Дагестане в 2002 году и в Московской области (Сергиев Посад) в 2003 году. Но якобы эти документы были «выданы необоснованно без определения гражданства РФ».

По данным активистки Екатерины Маденс, проведшей собственное расследование, суд в России аннулировал паспорт Труханова в июле 2018 года. Она также утверждает, что, хотя российский паспорт мэра аннулировали, гражданство осталось.

Ранее Труханова обвиняли в двойном гражданстве, в частности, бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, некоторые депутаты ВР, но Труханов всегда это опровергал.