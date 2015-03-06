Порошенко: Боевики игнорируют договоренность об отводе вооружений и освобождении заложников

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Украине.

Как отмечает пресс-служба, президент проинформировал о текущей ситуации на Донбассе и выполнения Украиной обязательств, достигнутых в Минске.

Порошенко отметил нежелание и неготовность другой стороны в отводе тяжелого вооружения под контролем наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Особое беспокойство президент выразил тем фактом, что, несмотря на договоренности по освобождению всех заложников, другая сторона игнорирует эту позицию", - передает слова Порошенко пресс-служба.

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Глава государства подчеркнул, что наиболее опасно ситуация развивается вокруг украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно захватили на территории Украины и нелегально перевезли в Россию.

Порошенко сообщил также, что он обращался к президенту России Путину с просьбой направить украинских врачей, чтобы они получили возможность осмотреть Надежду и дать свои рекомендации по лечению и медицинской помощи: "Я отправил ему письмо, чтобы немедленно освободить ее".

По его словам, в письме отмечалось, что окончательное решение относительно Надежды "будет базироваться на правовых нормах и принципах гуманизма".

Порошенко также выразил убеждение в необходимости продолжения активных действий для освобождения Надежды Савченко.

Во время встречи он выразил удовлетворение уровнем координации и взаимодействия между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе, и подчеркнул необходимость усиления обороноспособности Украины.

Стороны обсудили также экономическое сотрудничество между Украиной и США.

Президент Украины выразил надежду на позитивные новости о предоставлении макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ и проинформировал собеседника о последних решительных действиях в законодательной сфере, направленных на стабилизацию валютной курсовой политики и улучшения работы банковского сектора Украины.