Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 миллионов гривень

Ему инкриминируют совершение служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия.

Бывший руководитель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции уведомлен о подозрении в содействии расхищению 22 млн грн бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, ему инкриминируют совершение служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Следователями ГБР установлено, что в 2015 году Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

«Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправдивые сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также об объеме таких услуг», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что бывший руководитель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, проявляя служебную халатность, не осуществил меры для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

Таким образом, экс-руководитель ведомства длительно не выполнял свои служебные обязанности должным образом, чем фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных.

В ГБР отметили, что должность подозреваемого относится к должностям государственной службы категории А.

Правоохранителями проводятся санкционированные обыски по местам жительства лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.