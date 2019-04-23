ГБР проводит обыски в НАБУ в рамках дела по хищениям в "оборонке" – Генпрокуратура
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищениях в оборонной сфере.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.
«Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере», - заявила она.
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По словам Сарган, сейчас происходит выемка документов, которые могут свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу о хищениях в «Укроборонпроме».
Она отметила, что информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.
Спикер генпрокурора отметила, что ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирования на сведения, содержавшиеся в направленных документах.
Также проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследования уголовного производства по хищениям в «Укроборонпроме», в частности через ООО «Оптимумспецдеталь».