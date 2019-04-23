Президент Чехии обратился к Зеленскому с упоминанием о националистических лозунгах

Земан заверил Зеленского, что "Чехия и в дальнейшем будет помогать проведению реформ в Украине и поддерживать европейские устремления Украины".

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с избранием на должность президента и намекнул, что его победа свидетельствует о желании украинцев реформировать страну, уменьшив градус националистической риторики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте чешского президента.

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"Позвольте сердечно поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Ваша победа является доказательством воли большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны. Это также говорит о том, что украинцы не теряют надежды на улучшение политических, экономических и социальных условий в своем государстве", - отметил чешский президент.

"Своим выбором ваши сограждане подтвердили, что не отказались от амбиций построить демократическую, свободную, процветающую и мирную Украину, которая все меньше на националистических лозунгах будет заботиться о действительно прозрачном управлении и улучшении жизни каждого человека путем проведения структурных реформ", - считает Земан.

Земан заверил Зеленского, что "Чехия и в дальнейшем будет помогать проведению реформ в Украине и поддерживать европейские устремления Украины".

Земан отметил, что будет добиваться этого лично, поскольку для него очень важным является положительное развитие Украины и углубления отношений между странами во всех сферах.

Чешский президент пригласил Зеленского посетить Прагу с официальным визитом и завершил свое поздравление словами: "Слава Украине!".