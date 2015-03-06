В Верховной Раде создано межфракционное объединение по сотрудничеству с Израилем

Об этом на заседании украинского парламента объявил спикер Владимир Гройсман.

Объединение, созданное 3 марта 2015 года, возглавил народный депутат Украины Александр Фельдман.

Целью объединения является консолидация усилий, направленных на углубление социально-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Украины и Израиля в интересах народов обеих стран.

«Мы хотим оживить диалог между двумя странами. В Израиле проживают 400 тысяч наших бывших сограждан, которые тепло относятся к Украине. Мы рассматриваем возможность реализации совместных проектов в сфере медицины, культуры, науки. Будем подключать специалистов, благотворительные фонды», - рассказал Фельдман.

В «группу дружбы» вошли 16 членов украинского парламента – представители всех фракций, а также внефракционные депутаты: Александр Фельдман, Игорь Котвицкий, Валерий Бабенко, Анатолий Гиршфельд, Андрей Лозовой, Мария Матиос, Татьяна Бахтеева, Валерий Писаренко, Нестор Шуфрич, Дмитрий Колесников, Анатолий Денисенко, Дмитрий Шенцев, Сергей Ларин, Александр Сочка, Руслан Лукьянчук.

Народный депутат Александр Фельдман – член депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль в Верховной Раде Украины IV – VIII созывов, с 2007 года руководил группой.