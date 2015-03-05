Путин хочет уничтожить НАТО методами ведения войны в Украине – Ходжес

Об этом заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес, передает «Украинская правда» со ссылкой на The Telegraph.

"Я уверен, что Путин хочет уничтожить наш союз, не атакуя его, но дробя", - отметил он.

Ходжес также отметил, что Россия может попытаться дестабилизировать одного из членов НАТО с помощью повстанцев или же других форм "гибридной войны".

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Он также призвал разместить американские танки в странах, расположенных вдоль восточного фланга НАТО, в качестве сдерживающего фактора для Путина.

В частности, по словам Ходжеса, он предложил разместить танки в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии и Болгарии.