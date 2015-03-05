Депутаты не достигли согласия по законопроекту о признании организаций террористическими

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Виктор Король отметил, что ко второму чтению депутатами были внесены "концептуальные правки", которыми изменяется текст законопроекта. Он также подчеркнул, что в парламенте зарегистрирован еще один законопроект на эту тему, поэтому профильный комитет просит парламент вернуть данный законопроект на повторное второе чтение, чтобы затем объединить законопроекты и внести на рассмотрение парламента.

Законопроектом предусмотрено, что решение о признании организации террористической принимается Верховной Радой Украины на основании представления Совета национальной безопасности и обороны в порядке, установленном законодательством.

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Также предусмотрены изменения к Закону Украины “О борьбе с терроризмом”, согласно которым, основанием для инициирования вопроса о признании организации террористической являются международно-правовые обязательства Украины или получения в установленном законодательством порядке официального документального подтверждения осуществления организацией террористической деятельности.

В законопроекте указано, что в случае получения субъектами, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом и/или привлеченные к борьбе с терроризмом, материалов, предусмотренных частью первой настоящей статьи, такие субъекты безотлагательно представляют указанные материалы в Службу безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания организаций террористическими» (№1840).